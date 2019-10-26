أول مدربتين بالقليوبية.. نجحنا في نشر ثقافة الجمباز ونحلم بالبطولة

في إحدى المراكز الرياضية بمحافظة القليوبية، كانت أسماء أحمد وآلاء عبدالعزيز، أول مدربتين متخصصين في رياضة الجمباز، بجانب بعض الفتيات الصغيرات التي لم تتجاوز أعمارهم ال 14 عامًا، لتدريبهم على رياضة الجمباز.



بدأت آلاء عبدالعزيز تدريب 23 فتاة على الجمباز الايقاعي بمركز شباب قليوب بمساعدة مدربتها أسماء أحمد منذ 3 سنوات، وكانوا من أوائل المدربات بالقليوبية، فشعروا بقلة حماس الفتيات الصغيرات نتيجة محدودية الدعم لهذه الرياضة.



ومن هنا قرروا تجهيز عرض متكامل لهم لتحفيزهم على الاستمرار والتقدم في هذه الرياضة، وبالفعل بدأوا في تجهيزه بموافقة النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتم تأديته بشكل رائع نتيجة توليهم العرض وحرصهم على دعم الفتيات، فلم يقتصر دورهما على التدريب فلقد حاولا احتواء الفتيات وإقناعهم بأن الخطأ وارد حدوثه للوصول للنجاح.



وقالت أسماء أحمد، خريجة كلية التربية الرياضية قسم الجمباز، إنها نجحت في نشر ثقافة الجمباز بالقليوبية وتعليم الفتيات الصغيرات كيفية ابتكار الحركات، بجانب أنها تحلم بتأهيلهم للبطولات الدولية والمحلية.



وتابعت أسماء، أنها تحلم بدخول المركز بالاتحاد لتمكين فرصة الاطفال في الوصول لمسابقات وعروض دولية، مضيفة " ايوة انا معايا أبطال وبجد مكناش متوقعين النجاح الكبير اللي حققوا في هذا العرض".



وأشارت أسماء أحمد، إلى أنها بدأت تدريب الفتيات من سن صغير يصل إلى الـ 5 سنوات واستطاعت تقوية بنيتهم العضلية لتحقيق النتيجة المطلوبة، مضيفة أنها استطاعت تأهيل 3 فتيات أخريات لبطولة جمهورية تحت 6 سنوات وتتمنى تأهيل بناتها بالقليوبية.



ومن جانبها قالت آلاء عبدالعزيز " قررت أشجعهم عشان فرصة البطولة مش متاحة ليهم الفترة دي عشان المركز مش موجود في اتحاد الجمباز، وأول مقولتهم هنعمل عرض مستواهم أتقدم 80% خلال شهرين"



ولفتت آلاء إلى أنها جعلت الأطفال يبتكرون جُمل ( عدة مهارات متتالية بين كل مهارة والأخرى حركات بالية على مؤسيقى مناسبة)، متابعة " أنا صحيت روح الابداع جواهم، واديتهم جُمل بتاعتي وهما ابتكرو حركات وتطورا فيها عشان انا بعلمهم ازاي يكونوا أبطال ونفسي يشتركوا في بطولات".



وأردفت أنها تحلم بافتتاح مدرسة جمباز بكل ما يشمله من فروع، وإدخال جمباز الجليد في مصر نتيجة لإنقاذ هذا النوع، بالإضافة إلى تأهيل الفتيات لمسابقات إقليمية ودولية.