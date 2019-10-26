موقف محرج.. مشجع يحاول تقبيل مراسلة على الهواء.. وهكذا كان رد فعلها

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تعرضت فيها مراسلة رياضية لموقف محرج على الهواء، بسبب أحد مشجعي رياضة كرة القدم الأمريكية، وجاء ذلك بعد أن حاول الشاب تقبيلها على نحو مفاجئ، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عنه على الفور، وقد بدت عليها علامات الانزعاج.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المراسلة "إرين دولان" كانت تجري حوارًا مع أحد مشجعي فريق "New England Patriots" لكرة القدم الأمريكية، قبيل مباراة بين الفريق المذكور وفريق "New York Jets"، والتي أقيمت بولاية "نيو جيرسي" الأمريكية مؤخرًا؛ وفي نهاية المقابلة، حاول الشاب تقبيلها فجأة، في حين سارعت هي بالابتعاد عنه.



ومن جانبها، أعربت "دولان" في أعقاب ذلك عن استيائها من الموقف الذي تعرضت له عبر تغريدة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت فيها إنه بالرغم من اعتقاد البعض بأن الظهور أمام الكاميرا هو أمر رائع، إلا أنه في بعض الأحيان لا يكون كذلك، مؤكدة على أنها شعرت بالانزعاج حيال محاولة ذلك المشجع تقبيلها، رغم أنها حاولت إخفاء ذلك، والتعامل مع الأمر بشكل مهني.



وتابعت موضحة أنها تحب عملها حقًا، لكن ذلك المجال يمكن في بعض الأحيان أن يختبر الفرد، ويعرضه لمواقف مزعجة، كما حدث معها.



