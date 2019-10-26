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محمد الرز: المطالب الشعبية اللبنانية تحولت لرغبة في إسقاط الحكومة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
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خالد محيي الدين
قال الكاتب الصحفي اللبناني محمد سعيد الرز، إن الأزمة تفاقمت في لبنان، نظرا لأن المطالب الشعبية لم تقتصر على الأمور الاجتماعية بسيطة، ولكنها تحولت لرغبة شعبية في سقوط الشرعية، التي مضى عليها أكثر من 30 عاما في سدة السلطة.

ونوه، "الرز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أشرف عبد العاطي"، علي قناة "النيل" الفضائية، إلي أن الحرب الاهلية في لبنان دامت لمده 15 عاما، نجم عنها انقسامات كبيرة داخل المجتمع اللبناني، ولكن اتفاق الطائف قد ارسي السلام داخل الاراضي اللبنانية، لتتجه بعدها بعض الطوائف في لبنان للبحث عن مقاعد في السلطة.

وتابع، أن الفساد ده اشتد داخل المؤسسات اللبنانية، خاصة في وزارة الكهرباء، لافتا إلي أن مصر عرضت حل تلك الازمة نهائيا عن طريق بناء محطة توليد كهرباء كبرى تغطي لبنان كاملة، ولكن وزير الخارجية رفض بشدة نظرا لوجود اتفاقية مع تركيا خاصة بأستيراد الكهرباء.
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