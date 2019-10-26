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حوادث

اختلس بضائع بـ 140 ألف جنيه .. حبس موظف بمجمعات استهلاكية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس موظف بمجمعات استهلاكية شهيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس بضائع بقيمة 140 ألف جنيه من عهدته.

وكان قد القى رجال الامن بالقاهرة القبض علي موظف بمجمعات استهلاكية شهيرة أختلس بضائغ ب١٤٠ الف جنيه من عهدته ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المدير المسئول بمجمع استهلاكي فى حى الاسمرات بالمقطم بالاستيلاء على المال العام ابان عمله كأمين العهدة للمجمعات الاستهلاكية وذلك من خلال إختلاس كمية من البضائع عهدته بقصد إعادة طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم تشكيل لجنة من شركة المجمعات الاستهلاكية اسفرت عن قيام المتهم باختلاس بضائع خلال الفترة من 30/12/2018م حتي 15/7/2019م تقدر قيمتها ب١٤٠ الف جنيه .

تمكن ضباط مكافحة جرائم الاموال العامة من ضبطه حال تواجده بمقر للمجمعات الاستهلاكية الكائن ميدان الاوبرا بعابدين ، واعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها المتقدم.
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اختلس بضائع بـ 140 ألف جنيه.. ضبط موظف بـ مجمعات استهلاكية شهيرة

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