لتحقيق ورؤية مصر 2030.. أسوان تحصر المشروعات التنموية المتعثرة لاستكمالها

الإهتمام بدوران عجلة الإنتاج والعمل للمشروعات التنموية والخدمية داخل محافظة أسوان يعتبر من أولويات العمل التنفيذى لكافة الأجهزة المعنية بما يعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى ويساهم بدوره فى تلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية.





وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد " لقاء اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان باللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية جنوب الصعيد بحضور عدد من أعضاء الهيئة ، بالإضافة إلى اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ومسئولى الإدارات والهيئات العامة والمديريات الخدمية ، فضلًا عن رؤساء المدن والمراكز وذلك من أجل التعريف بالهيئة ودورها وأهم إختصاصاتها وأهدافها الرئيسية ، بجانب تحديد آلية وأساليب التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة كافة معوقات وتحديات التنمية بأسوان ودعم المشروعات التنموية المتعثرة بها.





وحرص اللواء حازم عزت على الترحيب بزيارة وفد هيئة تنمية جنوب الوادى للمحافظة ، مشيدًا بالدور الفعال للهيئة فى تخطى الروتين ودفع عمليات وجهود التنمية بأسوان ، وهو الذى يتواكب مع إهتمام وخطة الدولة للإسراع بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية الشاملة لمحافظات جنوب الصعيد تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





كما أكد السكرتير العام أن أسوان تمتلك الكثير من الموارد والثروات المحجرية والتعدينية والسمكية وغيرها من الموارد والمقومات المتنوعة التى تحتاج إلى الإستغلال والإستثمار الأمثل لها لتصبح من أهم المحافظات الواعدة إقتصاديًا وإستثماريًا وسياحيًا وزراعيًا وعلى كافة المستويات.





وخلال الإجتماع شدد حازم عزت على رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات الكاملة لحصر كافة المشروعات التنموية المتعثرة على مستوى المحافظة وبيان موقفها التنفيذى وأهم المطالب والإحتياجات اللازمة لإستكمالها وذلك تمهيدًا لرفعها للهيئة لدراستها وتوفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة للإنتهاء منها فى أقرب وقت.





ومن جانبه أوضح اللواء سامى الشناوى إلى أن الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد هى هيئة تابعة لمجلس الوزراء وتضم فى عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية وتهدف إلى توحيد الجهود لحصر كافة الموارد والمقومات المتاحة داخل ١٠ من محافظات الصعيد لتعظيم الإستفادة منها وإستغلالها لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة بمختلف جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية وغيرها، وبما يساهم بشكل مباشر فى خدمة المواطنين البسيطاء وتوفير حياه كريمة لهم.





وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مجموعة من الإجتماعات والجولات الميدانية التى يقوم بها أعضاء الهيئة للوقوف من أرض الواقع على كافة مصادر وموارد التنمية المتاحة بأسوان تمهيدًا لدراستها وبحث إستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة لها والإستفادة من فوائدها وتأثيراتها الإيجابية فى تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.





وقد شهد الإجتماع إستعراض وتسليط الضوء على عدد كبير من المشروعات المتعثرة بكافة مراكز ومدن أسوان والتى منها مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام، بجانب مشروع توصيل الصرف الصحى وإمتداده ليصل إلى منطقة الرتاج وقرية المالكية بمدينة الرديسية، علاوة علي مشروع إعادة تشغيل 3 مجازر بقرى سلوا وكلح الجبل والسباعية بمركز إدفو، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والإنتاجية المتوقفة بقرى أدندان وقورتة والسبوع.



