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توك شو

كيف تعرف الفرق بين تابوت الرجل والمرأة.. خبير أثار يجيب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
اكتشاف آثرى جديد
اكتشاف آثرى جديد
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تم اكتشافها في الأقصر، كانت فيها توابيت كثيرة للرجال والسيدات ، لافتًا إلى أن أحد التوابيت الموجودة للسيدات كان يطلق عليها "منشدة آمون"

وفى السياق ذاته أوضح فتحي ياسين مدير عام الحفائر في بعثة العساسيف خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، الفرق بين تابوت الرجل وتابوت المرأة، قائلًا: "إذا كانت اليد مفرودة فهو تابوت لسيدة، وإذا كانت يده مقبوضة مع فتحة في الذقن فالتابوت لرجل".


وأشار مصطفي الوزيري إلى أن هذا إكتشاف العساسيف وضع مصر و السياحة الثقافية في مكانتها الطبيعية وهو ما ترتب عليه إبراز الصحف ووسائل الإعلام العالمية لهذا الحدث، مردفا الإكتشاف كبير وعثورنا على 30 تابوت فى خبيئة العساسيف بالأقصر شيء يدعو للفخر ، مؤكدًا أنه أكبر اكتشاف من نوعه خلال آخر 100 عام.
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