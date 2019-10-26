Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اكتشاف جديد.. برلماني يزف بشرى بشأن انخفاض الأسعار بعد حقول البترول الجديدة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أن مصر بدأت تبوح بأسرارها المدفونة تحت الأراض وأصبحت على طريق أكبر منتجي البترول والغاز في المنطقة، وذلك لفعل القيادة السياسية والتشريعية، التي سهلت على المستثمرين العمل في مصر، من خلال قانوني الاستثمار والتعدين.

وعبر النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن سعادته من الاكتشاف الذي أعلن عنه اليوم، وهو اكتشاف بئر بترول جديد في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل، مشيرًا إلى أنه سيعود بالنفع الكبير على مصر.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أن الاكتشافات المختلفة سواء في البترول أو الغاز الطبيعي لها أثر كبير في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحروقات، وقدرة مصر على توصيل الغاز لمعظم المنازل، حتى في القرى.

وأكد السيد حجازي أن الاكتشافات الكبيرة في البترول والغاز الطبيعي، سوف يكون له دورا كبيرا في جلب العملة الصعبة والاستثمارات، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه، مما يؤدي لانخفاض الأسعار.

ولفت إلى أنه لأول مرة يكون هناك انخفاض في الأسعار بعد ارتفاعها، وهذا حدث بفضل الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية للبترول، أمس الجمعة، اكتشاف بئر نترول جديدة في منطقة أبورديس سدري في جنوب خليج السويس. وبحسب موقع "إس بي جلوبال" فإن الموقع سيبدأ الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المبدئية حوالي 5000 برميل يوميا وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط، فيما تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع عمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى شهر يوليو الماضى، اكتشاف شركة بترول بلاعيم بئرا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 - 10 - 2019 ..فيديو

استفزاز جديد للغرب.. تركيا تعتزم شراء مقاتلات روسية

صدمة...ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى الأخضر يوميا

قرار عاجل من ترامب بشأن أوكرانيا

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 26 - 10 -2019 ..فيديو

لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

Advertisements

النهاردة آخر يوم.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والسيول ..فيديو

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك فى أزمة بسبب جروس.. تفاصيل

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة ضرب إعصار لـ مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

عاد لمهاجمة الخطيب.. مرتضى منصور: انا مش طرطور لأقيل ميتشو.. فيديو

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس وموعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها