اكتشاف جديد.. برلماني يزف بشرى بشأن انخفاض الأسعار بعد حقول البترول الجديدة

أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أن مصر بدأت تبوح بأسرارها المدفونة تحت الأراض وأصبحت على طريق أكبر منتجي البترول والغاز في المنطقة، وذلك لفعل القيادة السياسية والتشريعية، التي سهلت على المستثمرين العمل في مصر، من خلال قانوني الاستثمار والتعدين.



وعبر النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن سعادته من الاكتشاف الذي أعلن عنه اليوم، وهو اكتشاف بئر بترول جديد في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل، مشيرًا إلى أنه سيعود بالنفع الكبير على مصر.



وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أن الاكتشافات المختلفة سواء في البترول أو الغاز الطبيعي لها أثر كبير في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحروقات، وقدرة مصر على توصيل الغاز لمعظم المنازل، حتى في القرى.



وأكد السيد حجازي أن الاكتشافات الكبيرة في البترول والغاز الطبيعي، سوف يكون له دورا كبيرا في جلب العملة الصعبة والاستثمارات، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه، مما يؤدي لانخفاض الأسعار.



ولفت إلى أنه لأول مرة يكون هناك انخفاض في الأسعار بعد ارتفاعها، وهذا حدث بفضل الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة.



وأعلنت شركة إيني الإيطالية للبترول، أمس الجمعة، اكتشاف بئر نترول جديدة في منطقة أبورديس سدري في جنوب خليج السويس. وبحسب موقع "إس بي جلوبال" فإن الموقع سيبدأ الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المبدئية حوالي 5000 برميل يوميا وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.



وأشارت الشركة إلى أن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط، فيما تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع عمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى شهر يوليو الماضى، اكتشاف شركة بترول بلاعيم بئرا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.