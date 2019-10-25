مصر ستخرج كنوزها.. توفيق عكاشة يتنبأ بـ اكتشافات أثرية كثيرة قريبا.. فيديو

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الإكتشافات الأثرية الكثيرة التي تظهر يوما تلو الآخر في الآونة الاخيرة واخرها أكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر.



وقال الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه هناك الكثير من الاكتشافات التي ستظهر في المستقبل.



وتابع توفيق عكاشة:" مصر ستخرج ثرواتها الأثرية خلال السنوات القادمة القريبة، ومصر ستفتح خزائنها من كل ما هو نفيس وغالى وهذا وعد الله وليس وعد من البشر".

