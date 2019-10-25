Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر ستخرج كنوزها.. توفيق عكاشة يتنبأ بـ اكتشافات أثرية كثيرة قريبا.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الإكتشافات الأثرية الكثيرة التي تظهر يوما تلو الآخر في الآونة الاخيرة واخرها أكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه هناك الكثير من الاكتشافات التي ستظهر في المستقبل.

وتابع توفيق عكاشة:" مصر ستخرج ثرواتها الأثرية خلال السنوات القادمة القريبة، ومصر ستفتح خزائنها من كل ما هو نفيس وغالى وهذا وعد الله وليس وعد من البشر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخرها خبيئة العساسيف.. وزير الآثار: الاكتشافات الجديدة باتت تشغل العالم كله

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

أحمد موسى: 60 قناة وموقعاً عالمياً غطت فعاليات اكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

بعد خبيئة العساسيف.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثري ضخم في هذا التوقيت.. فيديو

حدث تاريخي.. أبو العينين يوجه التحية للعمال القائمين على اكتشاف خبيئة العساسيف | فيديو

أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض قبرص يغير اتجاهه نحو مصر.. ولا صحة لوجود إعصار.. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

محافظ الدقهلية: وفاة رجل وزوجته صعقا أثناء كسح مياه الأمطار من سطح المنزل

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

نشوى مصطفى: لهذا السبب لا أشارك في أي أعمال فنية

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد