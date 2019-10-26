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برلمان

برلماني عن اكتشاف بئر بترول جديد: بشرة خير

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن اكتشاف بئر بترول جديد في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل، بداية خير، بعد اتفاقية ترسيم الحدود، التي أعطت فرصة أكبر لمصر في الاكتشافات.

وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر أصبحت منطقة واعدة بالنفط في الشرق الأوسط، وهناك أخبار جيدة سوف نسمع عنها بزيادة الاحتياطي والمستخرج من النفط.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية للبترول، اليوم الجمعة، اكتشاف بئر نترول جديدة في منطقة أبورديس سدري في جنوب خليج السويس. وبحسب موقع "إس بي جلوبال" فإن الموقع سيبدأ الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المبدئية حوالي 5000 برميل يوميا وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط، فيما تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع عمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى شهر يوليو الماضى، اكتشاف شركة بترول بلاعيم بئرا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.
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