طائرة سموحة للسيدات تفوز خارج ملعبها على الطيران 0/3

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادى سموحه على نظيره الطيران ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصاله المغطاة بأكاديمية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .



يضم فريق سموحه كلا من : عبير محمد ، ياسمين طارق ، آلاء حمدى ، إيمان رضا ، سارة سامى ، حبيبة يحيى ، حبيبة يحيى ، حبيبة وائل ، مريم بهاء الدين ، يارا سعيد ، نادين جمال ، مايا ياسر ، يمنى عمرو ، نور عادل ، علا شريف ، دنيا هانى ، شهد الفقى ، هنا أيمن ، دنيا طارق ، ملك ياسر ، نانسى محمود فهمى .



يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم مدرب عام ، وائل سيف مخطط أحمال ، أمنية أيمن علاج طبيعي ، وليد عباس مدير إدارى ، أحمد عبد المولى إدارى الفريق ، شاهيناز عباس إدارى عام الٱنسات ، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .