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رياضة

طائرة سموحة للسيدات تفوز خارج ملعبها على الطيران 0/3

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادى سموحه على نظيره الطيران ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصاله المغطاة بأكاديمية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .

يضم فريق سموحه كلا من : عبير محمد ، ياسمين طارق ، آلاء حمدى ، إيمان رضا ، سارة سامى ، حبيبة يحيى ، حبيبة يحيى ، حبيبة وائل ، مريم بهاء الدين ، يارا سعيد ، نادين جمال ، مايا ياسر ، يمنى عمرو ، نور عادل ، علا شريف ، دنيا هانى ، شهد الفقى ، هنا أيمن ، دنيا طارق ، ملك ياسر ، نانسى محمود فهمى .

يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم مدرب عام ، وائل سيف مخطط أحمال ، أمنية أيمن علاج طبيعي ، وليد عباس مدير إدارى ، أحمد عبد المولى إدارى الفريق ، شاهيناز عباس إدارى عام الٱنسات ، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .
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