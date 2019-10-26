برلماني يطالب بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية

قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعي وزير الزراعة الفترة القادمة لمناقشة تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.



واكد النائب محمود شعلان، في تصريحات خاصة، إنه في حالة زهول لأننا نضطر لاستيراد المحاصيل وبالرغم من ذلك تكون في موسمها وهذا يجعل الفلاح يعزف عن الزراعة، مشيرا الي أن الفلاح غير قادر علي ممارسة أي مهنة أخري، و في تلك الحالة سيفكر في أن يبور ارضة و يقوم بالبناء عليها مما يقلل مساحات الأراضي الزراعية في البلد.



واشار النائب محمود شعلان ، عضو لجنة الزراعة، الي أن الفلاح في أدنى حالاته ومع ذلك لم يتجه إلي التظاهر لانه يريد المساهمة في إصلاح الدولة ليس الخراب، واكد أنه من الواجب عليه كعضو بلجنة الزراعة بمجلس النواب المساهمة في حل هذه المشكلة.