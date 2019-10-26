موناكو يفوز على نانت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

فاز موناكو (1-0) على مضيفه نانت في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



أحرز هدف موناكو وسام بن يدر، في الدقيقة (22) من عمر المباراة.



بهذه النتيجة يرفع موناكو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد نانت عند 19 نقطة في المركز الثاني على بعد 5 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر.