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حوادث

طلبوا فدية 80 ألف جنيه.. تجديد حبس 3 أشخاص خطفوا سائقا بالوايلى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 3 أشخاص، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف سائق بسبب خلافات مالية وطلبوا 80 ألف جنيه فدية بمنطقة الوايلي.

كانت النيابة العامة، قررت فى وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف سائق بسبب خلافات مالية وطلبوا 80 ألف جنيه فدية بمنطقة الوايلي.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة نجحوا فى كشف غموض بلاغ باختطاف سائق بالوايلي، وطلب الخاطفون ٨٠ ألف جنيه فدية، حيث تبين أن ٣ أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وتم ضبطهم، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي من ربة منزل بغياب نجلها سائق بشركة توصيل خاصة عقب خروجه من مسكنهما من ٥ أيام، وبالاتصال به هاتفيًا تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها باختطاف نجلها وطلب منها مبلغا ماليا ٨٠ ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص علاقات وخلافات المجني عليه، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مكتب للخدمات البترولية وشقيقة وآخر بسبب خلافات مالية بينهم، تم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المتصل والاتفاق معه على التقابل بأحد المقاهي بميدان عبده باشا دائرة القسم لتسليمه المبلغ المتفق عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المحدد، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما سيارة، وأقرا بأنه نظرًا لكون المجني عليه مدين لهم بالمبلغ نظير قيامه باستئجار سيارات منهم لتشغيلها بالشركة عمله وامتناعه عن سداد المبلغ خططوا لاختطافه.

وفي سبيل ذلك، قاموا باقتياده من مكان تواجده بشاليه كائن بمحافظة السويس باستخدام السيارة المضبوطة واحتجازه بمقر الشركة ملك الأول تمهيدًا لمساومة والدته المبلغة واسترداد المبلغ، تم بإرشادهم ضبط المتهم الثالث بمقر الشركة وبصحبته المجني عليه.
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