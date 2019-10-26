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اقتصاد

الإسكان: لا صحة لما يتداول عن قطع المياه بـ مدينتي والرحاب والتجمع ومدينة نصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
هاني يونس المتحدث
هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان
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آمنة عبد العظيم
نفى هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف محطة مياه مدينة العاشر من رمضان عن العمل وانقطاع المياه عن سكان الرحاب ومدينتي والقاهرة الجديدة والتجمع وزهراء مدينة نصر، مؤكدا استمرار عمل محطة المياه بشكل طبيعي.

وأكد يونس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، استمرار عمل المياه بشكل طبيعي في المناطق المتداول قطع المياه عنها، لافتا إلى انتظام عمل المياه في مدينتي ولن تنقطع.

في الوقت نفسه، أعلنت الصفحة الرسمية لـ مدينتي أنه لا انقطاعات بالمياه تماما.

ونشرت الصفحة تنويها هاما:

السادة السكان الكرام..
بالاشارة إلى ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه نؤكد أن هذا الأمر غير وارد على الاطلاق وغير حقيقي وأن المياه منتظمة تماما ولن تنقطع.

وفي حال حدوث أي طارئ لا قدر الله في هذا الشأن سيتم إعلانه فورا على صفحتنا كما اعتدنا دائما .. شاكرين لكم تواصلكم الكريم معنا.
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