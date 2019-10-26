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اللواء محمد إبراهيم: الرئيس السيسي يحمل هم افريقيا إلى العالم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عمرو ممدوح
قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر عندما ترأست الاتحاد الافريقي، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي الهم الإفريقي إلى العالم كله.

وأضاف إبراهيم، غي تصريحات تلفزيونية، أن مصر تؤمن بأن أي خلاف مع أي دولة إفريقية لن تحل إلا في إطار دولي كما تحدث الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على الحفاظ على الحقوق الدولية لمصر في مياه النيل.

وأوضح عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لا تقف أمام استفادة اثيوبيا من بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك بشرط عدم الإضرار بأي مصالح مصرية في مياه النيل، وحقوقها الدولية.

وأكد أن اللقاء بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، لتجاوز أي مواقف سلبية تم التعبير عنها مؤخرا، وتحديدا حديث أبي أحمد أمام البرلمان الاثيوبي، والتي أكد أنها تم اجتزاءها من سياقها في لقائه مع الرئيس السيسي.
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