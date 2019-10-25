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رياضة

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:45 م
إصابه محمد عواد فى
إصابه محمد عواد فى مباراة جينيراسيون
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حسن العمدة
كشف محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن حجم الإصابة التي لحقت به أمس فى مباراة جينيراسيون التي أقيمت علي ملعب السلام.

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية "تويتر" قائلا: "الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيط في عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله شكرًا لكل الناس الي كلمتني ... شكرًا لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم".

وخرج محمد عواد فى مباراة الزمالك وجينيراسيون مصابا ودخل بدلا منه محمد صبحي.
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