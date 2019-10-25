تركي آل الشيخ: حققنا 80% من أهداف موسم الرياض في أول 10 أيام

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ عن الوصول إلى 80 % من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن آل الشيخ رفع شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.



ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.