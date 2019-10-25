Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركي آل الشيخ: حققنا 80% من أهداف موسم الرياض في أول 10 أيام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:41 م
تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ عن الوصول إلى 80 % من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن آل الشيخ رفع شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تنضم لـ موسم الرياض عبر تويتر

السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

نسج من الخيال.. موسم الرياض النفط الأبيض للسعودية ينطلق بفاعليات تفوق التصور

انطلاق فعاليات الرياض بوليفارد .. تركي آل الشيخ: لولا وجود الأمير محمد بن سلمان ما كان حدث

بـ أعذب بيت شعر.. هكذا وصف تركي آل الشيخ محبة السعوديين لولي العهد

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

سيول وعواصف رعدية .. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة .. فيديو

حقيقة انقطاع المياه عن التجمع والرحاب ومدينتي ومدينة نصر.. الإسكان توضح

اخبار الفن.. حقن منى زكى بالبوتكس.. فنانة شهيرة تتعرض للخيانة.. ورانيا يوسف: أفتح الفستان ولا أقفله

أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة

قاصر ولا بالغ .. ننشر شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد