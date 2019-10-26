Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة: مصر ثان دولة في العالم تمتلك برلمانا.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن السلطة التشريعية هي سلطة منتخبة بينما السلطة التنفيذية هي سلطة معينة والسلطة القضائية أيضا سلطة معينة .

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السلطة الوحيدة المنتخبة داخل الدساتير الجامدة وغير الجامدة فى دول العالم أجمع هي السلطة التشريعية التي تعكس الحكم من خلال الشعب للشعب.

وأضاف توفيق عكاشة أن الغالبية العظمى من دول العالم الكبرى نجد فيها غرفتي برلمان، وأن مصر ثاني دولة بالعالم تمتلك برلمان ومن المفترض أننا نتقدم ولا نتأخر إلى الوراء وحتى الآن لم يتم اصدار قانون ينظم عمل مجلس الشيوخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: أقسم بالله رئيس الدولة لا يعيق الحياة السياسية في مصر

توفيق عكاشة: صناعة الإعلام فى دول العالم الثالث عملية صعبة ومكلفة.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الفيس بوك.. إحالة طالبتين بجامعة الأزهر للتأديب بتهمة الإساءة للدولة

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

الجماعة الارهابية تنفق أموال لاستقتاب شخصيات عامة للعمل معها

الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب

اخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز.. وسيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد