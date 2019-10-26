توفيق عكاشة: مصر ثان دولة في العالم تمتلك برلمانا.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن السلطة التشريعية هي سلطة منتخبة بينما السلطة التنفيذية هي سلطة معينة والسلطة القضائية أيضا سلطة معينة .



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السلطة الوحيدة المنتخبة داخل الدساتير الجامدة وغير الجامدة فى دول العالم أجمع هي السلطة التشريعية التي تعكس الحكم من خلال الشعب للشعب.



وأضاف توفيق عكاشة أن الغالبية العظمى من دول العالم الكبرى نجد فيها غرفتي برلمان، وأن مصر ثاني دولة بالعالم تمتلك برلمان ومن المفترض أننا نتقدم ولا نتأخر إلى الوراء وحتى الآن لم يتم اصدار قانون ينظم عمل مجلس الشيوخ.