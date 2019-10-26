أبرز فيديوهات التوك شو.. تامر حسني يفاجئ أول مساعد باحث من ذوي الإعاقة.. وحقيقة ضرب إعصار لمصر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





مدير بعثة العساسيف: النقوش الموجودة على التوابيت تعود للأسرة الـ22









قال فتحي ياسين مدير عام الحفائر في بعثة العساسيف، إن شكل النقوش الموجودة على التوابيت المكتشفة توحي للأسرة الـ 22 من القرن الميلادى.



من جانبه قال مصطفي الوزيرى امين المجلس الأعلى للآثار خلال حواره ببرنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع علي قناة "سي بي سي"، إن الأسرة الـ21 تسمى فترة لصوص المقابر فترة الفوضى وتعتبر الإنتقال من فترة لفترة ولم يكن لديهم القدرة و الكفاءة و المهارة و الإمكانيات لعمل مقابر عظيمة مثل مقابر الأشراف لذلك كانوا يلجأون لعمل باب حجري مشيرًا إلى أن المصري القديم كان يؤمن بالحياة بعد الموت فعمل بعد النصوص المقدسة تساعد المتوفى في رحلته للعالم الآخر.



وأضاف مصطفي الوزيري أنه بعد قراءة المكتوب على التوابيت تبين أنها تحتوى رفات كهنة الإله خنسو و آمون، مشيرًا إلى أن تجمع التوابيت في هذا المكان كان ناتج عن أحد كبار الكهنة لكن من الأسرة الـ 22، عندما شاهد لصوص المقابر داخلين على المقابر يدمرونها لعدم امتلاكهم ما يجعلهم يبنون مقابر جديدة، وهو مادفع أحد الكهنة لجمع مومياء أجداده ليخفيها عن أعين اللصوص.





التنمية المحلية: القاهرة لم تشهد تجمعات للمياه خلال أمطار اليوم





قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك غرفة عمليات في مجلس الوزاء، وهناك تنسيق دائم مع هيئة الأرصاد لمتابعة حالة الطقس.



وأضاف الدكتور خالد قاسم، في تصريحات تلفزيونية، أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار اليوم، ولكن لم يحدث تجمعات للمياه.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم منح إجازة للمدارس في البحيرة والإسكندرية، للتعامل مع تجمعات المياه.







شاب ينقذ كلبا سقط في بالوعة صرف بالإسكندرية









عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام شاب بإنقاذ كلب سقط في بالوعة صرف صحي في محافظة الإسكندرية.



وعلق رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" موقف إنساني أكثر من رائع وربنا يكتر من امثال هؤلاء الشباب ".



وتابع رامي رضوان:" الشاب ده مفكرش انه نازل بالوعة صرف صحي، وكيفية تعامل الكلب معه عند الامساك به، وهذا الموقف به إنسانية وشهامة ورفق بالحيوان، وتم إنقاذ الكلب بالفعل".







الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس وتحذر المواطنين







قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساحل الشمالي والإسكندرية والبحيرة ومدن شمال الدلتا شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية أدت إلى اضطراب حركة المرور في بعض المناطق.



وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 24 ساعة فقط، حتى مساء الغد.



وتابع محمود شاهين: "نحذر من وجود سيول متوسطة الشدة على محافظات وسط وشمال سيناء، ولم نشهد تلك الظواهر العنيفة خلال السنوات الماضية، مضيفا:" هناك منخفض جوي خريفي متعمق بالبحر الأبيض المتوسط ولكن لا يرتقي إلى حد الإعصار".





احذر.. فيديو مفبرك لـ إعصار يضرب الإسكندرية







عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو غير حقيقي ومفبرك، لإعصار وتقلبات جوية خطيرة في سماء محافظة الإسكندرية.



علق رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "هذا الفيديو غير حقيقي وتأكدنا من أهالينا في محافظة الإسكندرية ونفوا تلك المشاهد واكتشفنا أن مشاهد الإعصار والدوامات المتواجدة في الهواء مأخوذة من فيديو منشور منذ 4 سنوات خارج مصر".



أضاف رامي رضوان: "لا داعي إلى نشر وترويج هذه النوعية من الفيديوهات على أنها حقيقية".





إعصار يضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. اعرف الحقيقة







قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الأحد الماضي.



وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "أصدرنا بيانا اليوم أكدنا استمرار حالة عدم الاستقرار الـ 24 ساعة القادمة، وسوف نشهد حالة حرجة من عدم الاستقرار وتكاثر للسحب المنخفضة وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والإسكندرية وبلطيم ودمياط".



وتابعت إيمان شاكر: "ما زلنا في فصل الخريف وتبقى شهرين على فصل الشتاء، والسبب في حالة عدم الاستقرار وجود منخفض جوي على جزيرة قبرص بدأ يتحرك نحو السواحل الشمالية المصرية ويمتد إلى مدن الدلتا، ولا صحة لوجود إعصار يضرب مصر ولكنه منخفض جوي قوي يؤثر على الحالة الجوية".



وأكملت إيمان شاكر: "المنطقة لا يوجد بها أعاصير لأنها منطقة حدوث الأعاصير في المحيطات وليس في البحار المغلقة مثل البحر المتوسط".





تامر حسني يفاجئ أول مساعد باحث من ذوي الهمم على الهواء: هنغني ونمثل سوا







فاجأ المطرب تامر حسني، إبراهيم الخولي أول مساعد باحث من أصحاب متلازمة داون، باتصال هاتفي على الهواء، قال له خلاله: "انا فخور بيك يا ابراهيم، وفخور بالإنجاز العالمي بتاعك ودعم والدتك لك التي تعتبر مثل أعلى لكل الأمهات".



وقال تامر حسني في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، موجها حديثه إلى إبراهيم الخولي: "أنت مثل اعلى للجميع وتُعلم الجميع يعني إيه مفيش مستحيل، وأنت شرف لمصر والإنسانية وأنت تحديت كل الظروف ووصلت إلى المكانة التي تتمناها"، مضيفا:" يشرفني أننا نغني ونمثل سوا".



ومن جانبه قال إبراهيم الخولي: "نفسي أشوف تامر حسني وأمثل معاه ومع الفنانة مي عز الدين ".





أردوغان يصف شعب سوريا بالكفار









وصف الرئيس التركي رجب أردوغان الشعب السوري بالكفار، مبررا عدوانه الغاشم على سوريا.



وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد وصف أردوغان الشعب السوري في شمال سوريا بالكفار.



وقال أردوغان في الفيديو، :" يأمرنا الله أن نكون أشداء على الكفار ويأمرنا أن نكون رحماء فيما بيننا، وسوف نكون أشداء على الكفار كما حدث في سوريا ووعدنا الله بالنصر في سوريا"





فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية للقمر







قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إنه قام بإرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية إلى سطح القمر.



وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه طالب بتجهيز كاميرا للتصوير على سطح القمر حتى يتم الحصول على خرائط تفصيلية للقمر وكان طولها 7 أقدام ولذلك تم إحداث تغييرات في مركبة الفضاء من أجل أن تكون مناسبة لمثل هذه الكاميرا المتخصصة.



وكشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عن أن الجميع كان يتخوف من هذه الرحلة الفضائية بالذات في أبولو 15، ولكنه أعطى سورة الفاتحة إلى زميله الذي سيتولى مهمة التصوير بتلك الكاميرا العملاقة حتى تحمي رواد الفضاء.





فاروق الباز يروي تفاصيل أول لقاء مع السادات









قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار في جامعة بوسطن الأمريكية، إنه التقي بـ "إسماعيل فهمي" وزير الخارجية خلال سبعينيات القرن الماضي، وفاجأه برغبة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في لقائه، خاصة بعد الرحلات التي قام بها في منطقة الخليج العربي لتهدئة الأوضاع بعد حرب أكتوبر.



وتابع "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه عاد بعد ذلك إلى مصر ليفاجأ بانتظار جمال السادات نجل الرئيس "أنور السادات" له في المطار، وقام بتوصيله للمنزل هو وأسرته، ومنحه موعدا لمقابلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وأكد أن اللقاء مع الرئيس السادات كان مثمرا للغاية، حيث طلب منه السادات البدء في اجراء الابحاث في منطقة الصحراء الغربية، ليتجه على الفور لتكوين فريق من الاساتذة والعلماء.





