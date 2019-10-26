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رياضة

بعد الفوز بالتسعة.. أرقام قياسية بالجملة في مباراة ليستر وساوثهامبتون

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
ليستر سيتي أمام ساوثهمبتون
ليستر سيتي أمام ساوثهمبتون
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إسماعيل محمود
حقق نادي ليستر سيتي انتصارًا كاسحًا على حساب مضيفه نادي ساوثهامبتون، بفوزه عليه بتسعة أهداف نظيفة، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف اللقاء كل من الأرجنتيني أيوزي بيريز ( 3 أهداف ) وجيمي فاردي ( 3 أهداف ) و بين تشيلويل ، وماديسون ، والبلجيكي تيليمانس ، ليقودوا فريقهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري مؤقتًا.

ويعرض لكم صدى البلد الأرقام القياسية التي حطمت في لقاء اليوم

- أصبح ليستر صاحب أكبر نتيجة انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي ، وذلك بالتساوي مع نادي مانشستر يونايتد حين فاز في مارس من عام 1995 على ضيفه نادي إيبسويتش تاون بنفس النتيجة 9-0

- أصبح ليستر صاحب أكبر انتصار في تاريخ إنجلترا في مباراة خارج ملعبه ، منذ انطلاق لعبة كرة القدم في بلاد الإنجليز منذ 131 عامًا.

- وصل نادي ليستر سيتي للنقطة رقم 20 وذلك بعد مرور 10 جولات ، ليسجل أفضل انطلاقة له في تاريخ البريميرليج ، متفوقًا على انطلاقته في موسم 2015-2016 ، حين توجوا بالدوري الإنجليزي ، ومتساويًا مع انطلاقة الفريق في موسم 1930-1931

-أصبح ليستر سيتي ثاني نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي يوقع 2 من لاعبيه على هاتريك في مباراة واحدة وهم بيريز وفاردي ، بعد بينيت وبيريز لاعبا أرسنال والذين أحرز كل منهما هاتريك في مباراة الفريق أمام نادي ساوثهامبتون نفسه في مايو عام 2003.

- أصبح أيوزي بيريز ثاني لاعب بعد لويس سواريز يسجل هاتريك ضد نفس الفريق في مباراتين متتاليتين له أمامه في الدوري الإنجليزي ، حين سجل سواريز أمام نوريتش سيتي ثلاثية في عام 2012

- أصبح نادي ليستر سيتي ثاني نادي يخرج من الشوط الأول في مباراة من الدوري الإنجليزي متقدمًا بخماسية نظيفة ، بعد نادي مانشستر سيتي ، والذي حققها مرتين ، أمام كل من بيرنلي عام 2010 ، وواتفورد هذا الموسم

- أصبح ليستر سيتي ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخرج متقدمًا بخماسية نظيفة على مستضيفه في إحدى المباريات

- ساوثهمبتون طرد منه في مباراة اليوم اللاعب برتنارد ، لتكون تلك المباراة الثالثة تواليًا أمام نادي ليستر سيتي ، والذي يتحصل فيها لاعب من نادي ساوثهمبتون على طرد.
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