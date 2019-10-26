أخبار السياسة| النواب يدين تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر.. وجدل بشأن قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية



أعلن الأزهر الشريف عن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي كان مثارًا للجدل خلال الفترة الأخيرة، وتأخر البرلمان في مناقشته لحين إرسال رؤية الأزهر حول القانون، بحسب تصريحات صادرة من قبل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في وقت سابق.



خلط بين مذهبين .. رد النواب على قانون الأزهر حول الأحوال الشخصية أعلن الأزهر الشريف عن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي كان مثارًا للجدل خلال الفترة الأخيرة، وتأخر البرلمان في مناقشته لحين إرسال رؤية الأزهر حول القانون، بحسب تصريحات صادرة من قبل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في وقت سابق.



انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد المتبنيين فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشروع القانون الصادر عن الأزهر في هذا الملف، باعتباره ليس جهة تشريعية وغير ذي صفة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأزهر أصبح خصمًا في القضية بإعداده لمشروع القانون، وسوف يواجه هجوم لم يكن يتمنى أن يضع الأزهر نفسه فيه.



حالة وحيدة لـ زواج الفتاة دون إذن أهلها.. مفاجآت في قانون الأزهر للأحوال الشخصية انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد المتبنيين فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشروع القانون الصادر عن الأزهر في هذا الملف، باعتباره ليس جهة تشريعية وغير ذي صفة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأزهر أصبح خصمًا في القضية بإعداده لمشروع القانون، وسوف يواجه هجوم لم يكن يتمنى أن يضع الأزهر نفسه فيه.



وفيما يلي نبرز بعض من هذه المواد الـ 168، التي صاغها الأزهر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص به، والتي جاء من بينها، إمكانية زواج الفتاة دون موافقة أهلها في حالة واحدة فقط، نظمتها المادة 6 من القانون والتي تنص على:



تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان



أكدت النائبة مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن نقص الأدوية الخاصة بعلاج الديدان بمركز ملوى محافظة المنيا.



مجلس النواب: البرلمان الأوروبي أصبح أداة بيد منظمات مشبوهة تخدم مصالح جماعات إرهابية وفيما يلي نبرز بعض من هذه المواد الـ 168، التي صاغها الأزهر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص به، والتي جاء من بينها، إمكانية زواج الفتاة دون موافقة أهلها في حالة واحدة فقط، نظمتها المادة 6 من القانون والتي تنص على:أكدت النائبة مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن نقص الأدوية الخاصة بعلاج الديدان بمركز ملوى محافظة المنيا.



أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.





مصر ليست في حاجة إلى شهادة حسن سلوك..النواب يرد على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.



أدان مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.





الجنيه يواصل الصعود.. الدولار ينخفض 5 قروش وتراجع أسعار هذه السلع الفترة المقبلة



يبدو أن الدولار سيواصل هبوطه خلال الفترة المقبلة ، خاصه فى ظل تراجعه خلال الأسبوع الحالى بمعدل قرشين يوم الثلاثاء الماضى ، ثم مالبث أن عاود الإنخفاض مرة اخرى أمس الخميس 5 قروش ، ليستمر الإنخفاض المتواصل للعملة الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى ، وسط قلة الإقبال على شراء الدولار فى السوق، وتوقعات بإنخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيه بداية العام المقابل.



بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن أدان مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.يبدو أن الدولار سيواصل هبوطه خلال الفترة المقبلة ، خاصه فى ظل تراجعه خلال الأسبوع الحالى بمعدل قرشين يوم الثلاثاء الماضى ، ثم مالبث أن عاود الإنخفاض مرة اخرى أمس الخميس 5 قروش ، ليستمر الإنخفاض المتواصل للعملة الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى ، وسط قلة الإقبال على شراء الدولار فى السوق، وتوقعات بإنخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيه بداية العام المقابل.



قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافلأكثر من 7 أشهر ، هذا إضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.



برلماني يطالب بمنح المستأجرين مهلة 5 سنوات قبل تعديل القيمة الإيجارية قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافلأكثر من 7 أشهر ، هذا إضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.



قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين الشائكة التي شهدت جدلا واسعا خلال دور الانعقاد الرابع ومن المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس نظرا لأهميته بالنسبة للملاك والمستأجرين.



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