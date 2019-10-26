عقلة الاصبع..هنيدى يروى تفاصيل تجربته السينمائية الجديدة..شاهد

قال الفنان محمد هنيدى، إن سعادته كبيرة بردود الفعل، التي تلقاها عند عرض فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف هنيدى خلال لقائه ببرنامج "أون ست" والمذاع عبر قناة "اون أى"،:"أجهز حاليا لفيلم كينج سايز وهو فيلم كوميدي يتحدث عن عقلة الأصبع".



وأشار إلى أنه يفكر فى تقديم الجزء الثانى من مسلسل أرض النفاق بالتعاون مع جمال العدل.



ويشارك في بطولة "الفارس والأميرة" بالأداء الصوتي كل من سمير غانم ودنيا سمير غانم ومدحت صالح وماجد الكدواني وعبدالرحمن أبوزهرة، وعبلة كامل والراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من تأليف بشير الديك.