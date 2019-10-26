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خالد عكاشة: إعداد مصري مكثف لربط القارة الإفريقية بالقوة الدولية عالميا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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قسم التوك شو
قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن عقد القمة الإفريقية الروسية ليس وليد اللحظة وهذا الأمر مرتب لشهور سابقة من تاريخ إنعقاد القمة، مضيفا:" لا نبالغ ونحن نتحدث عن مصر والقيادة المصرية وهي في طريقها لتولي رئاسة الإتحاد الإفريقي".

وأضاف خالد عكاشة في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" إن مصر كانت لديها مجموعة خطط التي عملت عليها المؤسسات المصرية لما يمكن أن تقدمه مصر للقارة الإفريقية خلال هذه الفترة"، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تكون رئاستها للاتحاد الإفريقي فارقة ومختلفة عن كل ما مضي من رؤساء للاتحاد".

وأشار عكاشة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر في دولة النيجر منذ نحو 4 أشهر من الأن حدث مهم أيضا وهي تعتبر أول عملية تعد لها مصر وتجهز لها من خلال مؤسسات الإتحاد الإفريقي، موضحًا إلى إن هناك إعداد مصري مكثف لربط القارة الإفريقية بالقوة الدولية الرئيسة على مستوى العالم.
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