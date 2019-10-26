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رياضة

ماينز يفوز على كولن 1/3 في البوندسليجا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
ماينز يفوز على كولن
ماينز يفوز على كولن
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أ ش أ
فاز ماينز، على كولن (3-1) في مستهل منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الألماني (البوندسليجا) ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة.

وكان الضيوف هم البادئون بالتسجيل في الدقيقة (14) عن طريق سيمون تيوردي ، إلا أن رد أصحاب الأرض جاء سريعا في الدقيقة (21) عبر جان بول بويتيو ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ويفك روبين كوايسون الاشتباك في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة (57) ، حين وضع فريقه ماينز في المقدمة بهدف ثانٍ ، قبل أن يعزز زميله ليفين ميتي أوزتونالي ، أفضلية ماينز بهدف ثالث في الدقيقة (82).

وبهذا الفوز ، حصل ماينز على 3 نقاط ليصبح في رصيده 9 نقاط يتقدم بها للمركز الـ 13 ، بينما تجمد رصيد كولن عند 7 نقاط في المركز الـ 16 من البوندسليجا ، ولحين إقامة باقي مباريات الجولة.
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