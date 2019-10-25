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توك شو

هنيدي يكشف موعد ظهور الجزء الثانى من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صعيدى فى الجامعة
صعيدى فى الجامعة الأمريكية
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حمزة شعيب
كشف الفنان محمد هنيدى، حقيقة تقديم جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، قائلا: "مدحت العدل بيجهز للجزء الثانى واحنا سايبينه ياخد وقته".

وتابع هنيدى خلال حواره ببرنامج "اون سيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"، قائلا: "ليس من السهل عمل جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، موضحا: "الفيلم حقق نجاحا كبيرا ومحفورا فى ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا ونطمح لتقديم جزء ثانى على نفس المستوى".
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