هنيدي يكشف موعد ظهور الجزء الثانى من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. شاهد

كشف الفنان محمد هنيدى، حقيقة تقديم جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، قائلا: "مدحت العدل بيجهز للجزء الثانى واحنا سايبينه ياخد وقته".



وتابع هنيدى خلال حواره ببرنامج "اون سيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"، قائلا: "ليس من السهل عمل جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، موضحا: "الفيلم حقق نجاحا كبيرا ومحفورا فى ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا ونطمح لتقديم جزء ثانى على نفس المستوى".

