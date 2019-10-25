هنيدي يكشف موعد ظهور الجزء الثانى من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. شاهد

كشف الفنان محمد هنيدى، حقيقة تقديم جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، قائلا: "مدحت العدل بيجهز للجزء الثانى واحنا سايبينه ياخد وقته".
وتابع هنيدى خلال حواره ببرنامج "اون سيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"، قائلا: "ليس من السهل عمل جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، موضحا: "الفيلم حقق نجاحا كبيرا ومحفورا فى ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا ونطمح لتقديم جزء ثانى على نفس المستوى".
وتابع هنيدى خلال حواره ببرنامج "اون سيت" والمذاع عبر قناة "أون أى"، قائلا: "ليس من السهل عمل جزء ثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، موضحا: "الفيلم حقق نجاحا كبيرا ومحفورا فى ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا ونطمح لتقديم جزء ثانى على نفس المستوى".