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رياضة

زكى عبدالفتاح: إبراهيموفيتش يفتقد الثقة في نفسه وفاضي من جواه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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حسن العمدة
تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وقلل إبراهيموفيتش من الدوري الأمريكي بعد الخسارة من فريق لوس أنجلوس إف سي وأكد أن العالم لن يلتفت للدوري الأمريكي في حال رحيله عن المسابقة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في خلال الـ 5 سنوات المقبلة سيكون الدوري الامريكي من أقوى الدوريات في العالم".

واضاف "زلاتان يفتقد الثقة في نفسه وبيقعد يقول أي كلام، شخص فاضي من جواه وفي أمثلة كتير في مصر زيه بتتكلم وبس".

وتابع، "زمايله في الفريق مش بيحبوه وأقسم بالله زملائه في الفريق بيتمنوا اليوم الي هيمشي فيه".

واختتم تصريحاته "سعر تذكرة مباراة الأمس وصل إلى 450 دولارا".
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