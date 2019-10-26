توزيع حلوى المولد على الفقراء.. هل تعتبر قيمتها من الزكاة

ورد سؤال دار الإفتاء من سائل يقول "توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين؛ هل تعتبر قيمتها من الزكاة؟



أجابت الدار في فتوى لها، أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.



وورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول "ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟ حيث ظهرت بعض الأقوال التي تدَّعي أنها أصنام، وأن ذلك بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها ولا في الأكل منها.



أجاب مفتي الجمهورية في فتوى له، أن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.



وتستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الاثنين المقبل ، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.







