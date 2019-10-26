Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
األن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر نوفمبر المقبل.

وقرر حسام البدري ضم كلا من احمد حجازي، مدافع ويست بروميتش، ومحمد صلاح، مجم ليفربول، ومحمد النني، نجم بشكتاش التركي، واحمد حسن كوكا، لاعب اولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلي المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 اأام من مباراة كينيا الرسمية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر بينما يواجه جور القمر يوم 18 نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد أول ظهور رسمي لـ محمد صلاح وحسام البدرى مع منتخب مصر

حسام البدري يعلن قائمة معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر فى هذا الموعد

كابتن و3 حراس و5 محترفين.. الملامح الأولى لـ منتخب مصر مع حسام البدري

موعد إعلان قائمة معسكر أكتوبر لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

المحترفون يصلون القاهرة غدا استعدادا لمعسكر المنتخب

البدرى VS أجيرى.. 12 وجها جديدا و11 ضحية ومحمد صلاح صداع في رأس الأثنين

ترشيحاتنا

هنيدي يكشف موعد ظهور الجزء الثانى من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. شاهد

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة

Advertisements

اخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز.. وسيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

قرار جديد من الأهلي في مشروع الفرع الرابع بالتجمع الخامس

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

رسميا.. النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي

التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد