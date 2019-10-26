محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

األن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر نوفمبر المقبل.





وقرر حسام البدري ضم كلا من احمد حجازي، مدافع ويست بروميتش، ومحمد صلاح، مجم ليفربول، ومحمد النني، نجم بشكتاش التركي، واحمد حسن كوكا، لاعب اولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي.





ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلي المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 اأام من مباراة كينيا الرسمية.



