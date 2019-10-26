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مرأة

محدد وتضع نظاما صارما لمن حولك.. 26 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

أذا كنت مولودا في يوم 26 أكتوبر

فإن ذلك يعني أنك محدد وتضع نظاما صارما لمن حولك وتتجه للتخصص في مجال التعامل مع الجمهور، وتميل للانفتاح على العالم الخارجي. أنت أيضا موهوب وتقدس العمل وتحب الحياة والاستمتاع بها.

نصيحة:

عام ٢٠١٩ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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