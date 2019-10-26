انطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات اليوم

ينطلق اليوم السبت، دوري الصالات وتكون البداية مع الإسبوع الأول بمباراة واحدة علي أن تقام أربعة مبارايات الأحد.





فى السبت، نادي الإعلاميين ومركز شباب ميت عقبة في الرابعة مساءًا علي الصالة المغطاة بمركز. شباب ميت عقبة.





أما الأحد سيكون، مركز شباب وراق العرب والدرب الأحمر في الثانية ظهرًا علي صالة ميت عقبة.





مصر المقاصة و ناصر الفكرية في الرابعة عصرًا علي صالة المؤسسة العمالية.





إتحاد الشرطة والبنك الأهلي في السادسة مساءً علي الصالة الدولية بالدراسة



