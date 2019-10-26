Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات اليوم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
الدوري الممتاز لكرة
الدوري الممتاز لكرة الصالات
Advertisements
يسري غازي
ينطلق اليوم السبت، دوري الصالات وتكون البداية مع الإسبوع الأول بمباراة واحدة علي أن تقام أربعة مبارايات الأحد.

فى السبت، نادي الإعلاميين ومركز شباب ميت عقبة في الرابعة مساءًا علي الصالة المغطاة بمركز. شباب ميت عقبة.

أما الأحد سيكون، مركز شباب وراق العرب والدرب الأحمر في الثانية ظهرًا علي صالة ميت عقبة.

مصر المقاصة و ناصر الفكرية في الرابعة عصرًا علي صالة المؤسسة العمالية.

إتحاد الشرطة  والبنك الأهلي في السادسة مساءً علي الصالة الدولية بالدراسة

المنيا والإسماعيلي في السادسة مساءً علي صالة استاد المنيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

احذر.. فيديو مفبرك لـ إعصار يضرب الإسكندرية.. شاهد

فرنسا تطارد "إرهابي ميت"

فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية للقمر.. فيديو

محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد ادهم مسعد على غرف اللاعبين بنادي الزمالك.. فيديو

هل يستحق ميتشو فرصة أخيرة مع الزمالك.. الأرقام ترد

Advertisements

اخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز.. وسيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

قرار جديد من الأهلي في مشروع الفرع الرابع بالتجمع الخامس

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد