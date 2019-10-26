النواب والأحزاب يدينون تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر: مأجور ومشبوه.. والمصريين الأحرار يطالبهم تحري الدقة

أدان نواب البرلمان والاحزال السياسية البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، ووصفوه بانه لا يستند على حقائق، فضلًا عن كونه ليس ذي صفة.

في البداية، وصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالمغرض والذي يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر.





وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، في بيان له، إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة أي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.





وأكد "وكيل البرلمان" أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.





وأشار "وكيل النواب "إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين، في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع أبنائها.





وأضاف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أنه لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوه أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا أين حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.





وشدد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على أن مثل تلك التقارير المشبوه لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.





كما انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الأوروبي الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏





وأضاف "خليل" فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.





وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".





وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى . ‏





كما أعرب النائب محمد الغول عن رفضه البيان الصادر عن بعض نواب البرلمان الأوروبى الاخير والخاص بمصر، مؤكدا على ضرورة تأكد نواب البرلمان الأوروبي من طبيعة المعلومات التى ترد اليها عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الأنسان في مصر.





وأضاف النائب محمد الغول أن البرلمان الاوروبى يتكون من 751 عضوا، ‏يمثلون ثماني مجموعات رئيسية تجلس معا بناء على انتماءاتها السياسية ‏والأيديولوجية، وهؤلاء الأعضاء لا يخدمون مصالح بلدانهم، بل ‏التوجهات السياسية للمواطنين الذين يصوّتون لهم في الانتخابات، وتسيطر ‏على البرلمان حاليا مجموعات تمثل 8 تيارات مختلفة و هي: حزب الشعب ‏الأوروبي "الديمقراطيون المسيحيون" (أقدم وأكبر حزب في المركز ‏المحافظ لدى البرلمان الأوروبي)، التحالف التقدمي الاشتراكي ‏والديمقراطي في أوروبا، اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين‎ , ‎مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، المجموعة ‏الكونفدرالية لليسار المتحد الأوروبي، مجموعة الخضر (التحالف ‏الأوروبي الحر)، مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة، فضلا ‏عن المستقلين‎.‎





وأكد الغول ان الأيديولوجيات اليمينة واليسارية لهذه المجموعات، ‏هي التي تحدد مضمون ونتائج القرارات والنقاشات‎ ‎، وبسببها تلاحق ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى ‏تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على ‏الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد.‏





وأشار إلى أنه من المنطقى والعادل هو أن تكون هناك مناقشة مباشرة داخل أروقة الإتحاد الأوروبي من قبل البرلمان المصرى وتطرح على الطاولة كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان فى كل من قطر وتركيا وإسرائيل وكذلك ما يحدث فى بعض الدول الأوروبية من إهدار متعمد لحقوق الإنسان وخاصة فى ملف التعامل الغير إنسانى مع المهاجرين واللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.



