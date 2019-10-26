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رياضة

أزمة بدون لازمة.. زكي عبد الفتاح: صلاح لا يحتاج لشارة كابتن المنتخب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر
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حسن العمدة
علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أزمة شارة كابتن منتخب مصر المثارة مؤخرًا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رأيي الشخصي إنها أزمة بدون لازمة، لا أعتقد ان صلاح يفكر في الموضوع ده، هو أكبر من كده".

واضاف "الناس عاوزة تجامل صلاح بطريقة تعمل مشاكل، للعلم محمد صلاح هو أكثر الأشخاص المستفيدين من نجاح المنتخب المصري ويتمنى بكل تأكيد ان يتواصل الأداء الجيد للمنتخب".

وتابع ، "الي بيحصل وبيتقال في الموضوع ده كلام مالهوش دعوة بالاحترافية، محمد صلاح مش هيفرق معاه هو الكابتن ولا لا".

وأختتم "القائد هو حلقة الوصل بين الفريق واللاعبين، ممكن يكون لاعب قديم بس معندوش كاريزما".
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