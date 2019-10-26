Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحب مشروع استصلاح وزراعة أراضي: كنت متعثرا قبل مبادرة البنك المركزي للتمويل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
محمد عبد اللاه صاحب
محمد عبد اللاه صاحب مشروع استصلاح وزراعة أراضي
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عبد اللاه صاحب مشروع استصلاح وزراعة أراضي وأحد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ، إنه بدأ المشروع منذ أكثر من 10 سنوات ولكن كان هناك معوقات كثيرة والتكلفة المرتفعة.

وأضاف محمد عبد اللاه في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:"هناك خطة للدولة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وبعد إطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات كان لدينا فرصة للحصول على دعم لإستكمال المشروع".

وتابع محمد عبد اللاه:" كنا متعثرين قبل إطلاق مبادرة تمويل المشروعات، وقدمنا دراسة جدوى للبنك ، ورصدت الوضع الزراعي وكيفية استحداث معدات زراعية حديثة وأجهزة ري محوري تحافظ على كميات المياه المستخدمة في الزراعة".
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس وتحذر المواطنين.. فيديو

أول تعليق من مرتضى منصور على انضمام كهربا إلى منتخب مصر

الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

فرنسا تطارد "إرهابي ميت"

محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد