صاحب مشروع استصلاح وزراعة أراضي: كنت متعثرا قبل مبادرة البنك المركزي للتمويل

قال محمد عبد اللاه صاحب مشروع استصلاح وزراعة أراضي وأحد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ، إنه بدأ المشروع منذ أكثر من 10 سنوات ولكن كان هناك معوقات كثيرة والتكلفة المرتفعة.



وأضاف محمد عبد اللاه في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:"هناك خطة للدولة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وبعد إطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات كان لدينا فرصة للحصول على دعم لإستكمال المشروع".



وتابع محمد عبد اللاه:" كنا متعثرين قبل إطلاق مبادرة تمويل المشروعات، وقدمنا دراسة جدوى للبنك ، ورصدت الوضع الزراعي وكيفية استحداث معدات زراعية حديثة وأجهزة ري محوري تحافظ على كميات المياه المستخدمة في الزراعة".