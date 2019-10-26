مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

تعرض عريس سيئ الحظ لحادث كارثي في ليلة زفافه، تسبب في إصابته بالصمم في إحدى أذنيه، فضلًا عن أنه فقد حاستي التذوق والشم، عقب ساعات من عقد قرانه، وجاء ذلك بعد أن تعثر العريس وسقط من ارتفاع 12 قدمًا عبر درابزين درج بالفندق الذي كان يقيم به برفقة عروسه.



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن العريس "كريس مالون"، البالغ من العمر 49 عامًا، تعرض لإصابات مروعة أخرى جراء ذلك الحادث الذي وقع بأحد الفنادق في قرية "أبهول" بمنطقة "وست لوثيان" في أسكتلندا، عقب عقد قرانه على عروسه "أفريل"، التي تبلغ من العمر 43 عامًا.



وأشارت إلى أن "مالون" كان يقوم بمساعدة أحد العاملين بالفندق في حمل هدايا الزفاف إلى جناح شهر العسل الخاص به، عندما تعثر وسقط، وأصيب جراء ذلك بثلاثة كسور في الجمجمة وكسر في الظهر، بالإضافة إلى كسر في اليد اليمنى، كما أثر الحادث على القلب والرئتين.



وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا في اليوم التالي، وأفاق بعد حوالي 8 أيام؛ وأكد الأطباء المختصون بعد ذلك أنه فقد حاسة التذوق والشم، وكذلك قالوا إنه لن يستعيد قدرته على السمع في أذنه اليسرى.



وأضافت "ديلي ميل" أن "مالون" يحاول التعافي من آثار الإصابات الأخرى التي تعرض لها، ومازال أمامه صراع طويل من أجل التعافي بشكل كامل؛ ونقلت الصحيفة عن العريس قوله إنه محظوظ كونه مازال على قيد الحياة.