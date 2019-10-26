شاهد.. لحظة إلقاء قنابل صوتية على متظاهرين في لبنان



نشر الموقع الرسمي لحزب "الكتائب" اللبنانية لقطات مصورة توثق لحظة إلقاء قنابل صوتية على متظاهرين في حي المنصورية بالعاصمة اللبنانية بيروت.



ونصب مئات المحتجين اللبنانيين الخيام وأعاقوا حركة المرور في الطرق الرئيسية في بيروت، الجمعة، لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.



وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي أثارتها الضرائب الجديدة المقترحة عقب تخفيض الإنفاق العام.



وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، أغلق متظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا إطارات وعرقلوا حركة المرور. وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات وأعاد فتح الطريق، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



