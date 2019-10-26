3 ميداليات لجناح الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

حصل جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والمقام تحت شعار ( القاهرة تبتكر) برعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، علي ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو الجناح الذي خصصته الوزارة لدعم الطلاب والطالبات المبتكرين من الجامعات المصرية المختلفة لعرض مبتكراتهم.



شارك الطلاب بمجموعة من الابتكارات منها (جهاز إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في الطباعة ثلاثية الابعاد، سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، كواد كوبتر، روبوتك ارم، سي اسكوتر، الحقيبه الذكية)، حيث حصل علي المركز الأول سالم نبيل أبوبكر صاحب ابتكار "الاسكوتر المائي"، وحصل علي المركز الثاني ابتكار "تحويل المخلفات السمكية في إنتاج مواد خاصة لإنتاج الطاقة"، بينما حصل على المركز الثالث حسن بسيوني حسن صاحب ابتكار"إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في الطباعة ثلاثية الابعاد".



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد زار جناح الوزارة عقب توقيع البروتوكول مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتشجيع الابتكار وريادة الاعمال واحتضان المشروعات.

