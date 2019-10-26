أمير كرارة ولقاء الخميسى يسترجعان بدايتهما مع شباب أون لاين..شاهد

حل النجمان لقاء الخميسي واشرف عبدالباقي، ضيفا النجم أمير كرارة ببرنامج سهرانين، المذاع عبر قناةON E.



واسترجع أمير كرارة ذكريات أعماله القديمة وخاصة المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين" والذي جمعه بالفنانة لقاء الخميسي.



ووجه كرارة حديثه للقاء الخميسى مازحا:"أنا كان ليا رقصة غريبة في تتر المسلسل، مردفا:"ايه اللى كنا بنعمله ده".



يذكر أن شباب أون لاين هو مسلسل كوميدي مصري قدم في 3 أجزاء وهو من إخراج المخرجة هالة خليل.