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تعليم

تكليف عاجل من التعليم للمدارس بخصوص طلاب المرحلة الثانوية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
تكليف عاجل من التعليم
تكليف عاجل من التعليم للمدارس
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ياسمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مديري المدارس الثانوي العام بجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم في هذه التعليمات على ضرورة طباعة تقرير تفصيلي لمراجعة بيانات طلاب المرحلة الثانوية (حسب الشعب والتخصصات) بالصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، مع التأكيد على ضرورة القيام بالمراجعة والتدقيق والتأكد من صحة جميع البيانات الواردة بالتقرير بشكل نهائي.

يأتي ذلك استكمالا لما تم تفعيله لمنظومة التعليم 2.0، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، ونظرا للارتباط الوثيق بين تطوير التعليم بالمرحلة الثانوية وبين قواعد البيانات المركزية للطلاب.

كما تم التشديد على ضرورة استيفاء جميع التوقيعات اللازمة وتسليم التقرير إلى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ينبه على مديري المرحلة الثانوية ومدير شئون الطلاب ورئيس قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية، لاعتماد الكشوف بعد اتخاذ الإجراءات للتأكد من صحتها، ويتم حفظ هذه الكشوف بعناية لدى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية لحين الرجوع إليها وطلبها في أي وقت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح للمدارس الثانوية بإجراء أي تعديلات أو إضافات على بيانات الطلاب بقاعدة البيانات المركزية للمدارس الثانوية، حيث سيتم الاعتماد فورا على هذه البيانات خلال إجراءات تطبيق منظومة تطوير التعليم على بيانات الطلاب التي تم مراجعتها وتسليمها للإدارات التعليمية، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المشار إليها في موعد غايته 30 أكتوبر 2019.
تكليف عاجل من التعليم للمدارس بخصوص طلاب المرحلة الثانوية
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