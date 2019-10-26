التعليم العالي تنظم احتفالية بدء العام الدراسي للوافدين.. اليوم

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، بمحكي قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة.



وكان قد شهد بدء العام الدراسي افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعدد من الجامعات التكنولوجية بالقاهرة ، التي فتحت أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام ، بالتزامن مع العام الدراسي الجامعي الجديد 2020/2019.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية ، لافتا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المجتمعي الإيجابي للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع.