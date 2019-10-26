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رياضة

رضا شحاتة: توقف الدوري في صالح الجونة.. وانتظرنا لعب مباراة الأهلي لأخر لحظة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
أكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أن الفريق انتظر حتى آخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي.

وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انتظرنا حتى أخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي، كان هناك استعدادات وتركيز لكننا علمنا بعد التدريب الأخير أن الدوري سيتوقف".

وأكمل: "اللاعبين كانت تتسائل كل يوم هل ستقام المباراة أم لا، وحدث تشتت في التركيز، لكننا الآن سنأخذ أجازة وسنقيم فترة إعداد من البداية".

وأتم: "توقف الدوري في صالحنا، سيكون هناك تجانس أكثر، لأنه لا يوجد تجانس بين اللاعبين حتى الان، ونتمنى أن التوقف يساعدنا بعد ذلك".
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