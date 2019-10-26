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توك شو

الأجر صادم ..أول مشهد في مشوار أميركرارة الفني .. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
أمير كرارة وأشرف
أمير كرارة وأشرف عبدالباقى ولقاء الخميسى
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حمزة شعيب
عرض الفنان أمير كرارة، أول مشهد فني له وهو مشهد قصير لشاب يقوم بترتيب الكاسات داخل الكازينو فى فيلم أشيك واد فى روكسى.

وعلق كرارة، خلال تقديمه برنامج سهرانين والمذاع عبر قناة "اون اى"،:" انا فخور ببداياتى وبـ اللى وصلت ليه النهاردة ومش بتكسف من مشهد زى ده فيه ناس تانية ممكن تشوفه مشهد عار، مضيفا:"أجرى كان 15 جنيه فى الفيلم ده ولكن بعد قيامي بالمشهد بصورة جيدة زودنى وخدت 25 جنيه".

وفى السياق ذاته قال الفنان أشرف عبدالباقى خلال ظهوره ضيفا ببرنامج سهرانين رفقة الفنانة لقاء الخميسى،:"ده شئ مشرف يا أمير انك بدأت صغير والنهاردة أنت أحد أهم نجوم الفن المصرى".

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