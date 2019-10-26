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أخبار العالم

شاهد.. إصابة ممثلة عراقية شهيرة في مظاهرات بغداد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعرضت الممثلة العراقية الشهيرة، آسيا كمال، الجمعة، إلى الإصابة بعد مشاركتها في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة العراقية بغداد منذ يوم الخميس.

ونشرت وسائل إعلام عراقية صورة تظهر كمال وهي مستلقية على الأرض وبدت عليها آثار الإصابة باختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال قناة "السومرية" إن الحادث وقع الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد.

واستؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصًا، غالبيتهم بالرصاص الحي، حيث قتل أكثر من خمسة أشخاص بينهما اثنان أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه.
شاهد.. إصابة ممثلة عراقية شهيرة في مظاهرات بغداد
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