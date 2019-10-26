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مرأة

حظك هذا الأسبوع لبرج العقرب.. يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك طول الأسبوع من 26 أكتوبر ألى 1 نوفمبر لبرج العقرب.

برج العقرب:
حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:
تكثر المسؤوليات في بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في الميزان ما يجعل الاوضاع متقلبة ومعاكسة لذلك خفف النمط وانت بحاجة التقديم عمل متقن ومثالي ما يفرض عليك الحذر هذا الأسبوع ولا يجوز تعريض المصالح العامة والخاصة للأخطارابتداء من يوم الاثنين تتبدل الظروف لمصلحتك مع تاثيرات القمر فى برجك الذي يحمل إليك آمالًا كثيرة وتطورات وترقيات وفرصًا مميزة. إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك، توسع الآفاق وتحررك من قيود طالما كبلتك في السابق، فتنتقل من فترة اضطررت خلالها إلى التأقلم وقبول التسويات إلى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح تساندك الطوالع الفليكة توفر لك إمكانات مهمة بالعمل، وضمانة للنجاح في كل المساعي والخطوات.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:
يحمل هذا الأسبوع أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا ومهمًا يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور على مر الأشهر المقبلة. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطبًا الإعجاب. يكاد لا يستطيع أحد أن يرفض لك طلبًا، حيث يحمل إليك هذا الأسبوع الوعود الكثيرة في المجال العاطفي وربما تصغي إلى بوح بعاطفة شديدة أو تعرف لقاءً أو ترى الحياة من زاوية لمعانًا وإشراقًا.
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