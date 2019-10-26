مد فترة التقدم للمشروعات الابتكاري لدعم الطلاب حتى نهاية أكتوبر

فتحت وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي باب التقدم للدورة الثانية للمشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب والتي تهدف إلى دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



ويتم ذلك من خلال برامج أكاديمية متطورة تتوافق مع وتحقق معايير ونظم الجودة، على أن لا يتعدى تاريخ تسليم المقترحات بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي – ادارة دعم التميز موعد غايته يوم 31/10/2019.



وبناء علي رغبات العديد من مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات فقد تقرر مد فترة التقدم للمشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم العالي الدورة الثانية اسبوعين حتي 31/10/2019.