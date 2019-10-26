Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الفيشاوى أحسن ممثل عن يوم وليلة بمهرجان الدار البيضاء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
يوم وليلة
يوم وليلة
Advertisements
محمد نبيـل
حصد الممثل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم يوم وليلة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

الفيلم تم عرضه فى ختام الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم "يوم مصري"، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد النبوي وأحمد الفيشاوى ودرة في مالمو للسينما العربية

بعد عرضه بالسويد.. يوم وليلة فى افتتاح الدار البيضاء للفيلم العربى

فاتت سنة وحشتيني.. خالد النبوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

النبوى والفيشاوى مع درة وحنان.. الأفيش الرسمى لفيلم يوم وليلة

درة تعلن عن فيلمها القادم.. والجمهور: شكله هيبقي قصة.. شاهد

خالد النبوي ينشر البرومو الدعائي الأول لفيلمه يوم وليلة

ترشيحاتنا

لصوص أغبياء.. علقة ساخنة للص قبل فراره من المواطنين في الشارع.. فيديو

كيف تعرف الفرق بين تابوت الرجل والمرأة.. خبير أثار يجيب

لا يحتوي على قبة أو مئذنة.. تعرف على مسجد العظام في العتبة وقصة نشأته

زكى عبدالفتاح: إبراهيموفيتش يفتقد الثقة في نفسه وفاضي من جواه

توقعات الأبراج وحظك اليوم لهذا الأسبوع ابتداء من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

حل أزمة سد النهضة على مائدة اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب