أحمد الفيشاوى أحسن ممثل عن يوم وليلة بمهرجان الدار البيضاء

حصد الممثل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم يوم وليلة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.



الفيلم تم عرضه فى ختام الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم "يوم مصري"، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.



ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.



يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

