Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لحظة انزلاق سيدة بين قضبان القطار .. شاهد السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
Advertisements
مريم صليب
بين لحظة وآخرى تأتي النجدة والمعونة الإلهية لتكتب لإحدى السيدات في اسبانيا عمر جديد بعد أن كانت على موعد مع ملك الموت.

نشرت صحيفة " ديلي ميل " مقطع فيديو لسيدة بريطانيا في محطة ”استرتشو“ في مدريد، التقطته كاميرات المراقبة في المحطة لسيدة كانت تتحدث في هاتفها المحمول ولم تكترث لاقترابها من قضبان القطار .

انزلقت قدم السيدة في ثواني و وقعت بين القضبان و علقت قدمها ، و لسوء حظها كان القطار على وصول فحاول الركاب التلويح للسائق بأن يهدا سرعته حتى لا يحول جسدها لأشلاء .

تمكن الركاب و الأشخاص في المحطة توصيل رسالة للسائق عبر التجمع في منطقة واحدة و تحذيره ، توقف القطار قبل دهسها ببضع السنتيمترات و تمكن الركاب من إنقاذها .








Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة دهس قطار لحافلة مدرسية

سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد

العناية الإلهية تنقذ سيدة كاد أن يدهسها قطار .. فيديو

ترشيحاتنا

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

أزمة بدون لازمة.. زكي عبد الفتاح: صلاح لا يحتاج لشارة كابتن المنتخب

مدير التنبؤات الجوية بالأردن: مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصارا

بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم لهذا الأسبوع ابتداء من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور