لحظة انزلاق سيدة بين قضبان القطار .. شاهد السبب

بين لحظة وآخرى تأتي النجدة والمعونة الإلهية لتكتب لإحدى السيدات في اسبانيا عمر جديد بعد أن كانت على موعد مع ملك الموت.



نشرت صحيفة " ديلي ميل " مقطع فيديو لسيدة بريطانيا في محطة ”استرتشو“ في مدريد، التقطته كاميرات المراقبة في المحطة لسيدة كانت تتحدث في هاتفها المحمول ولم تكترث لاقترابها من قضبان القطار .



انزلقت قدم السيدة في ثواني و وقعت بين القضبان و علقت قدمها ، و لسوء حظها كان القطار على وصول فحاول الركاب التلويح للسائق بأن يهدا سرعته حتى لا يحول جسدها لأشلاء .



تمكن الركاب و الأشخاص في المحطة توصيل رسالة للسائق عبر التجمع في منطقة واحدة و تحذيره ، توقف القطار قبل دهسها ببضع السنتيمترات و تمكن الركاب من إنقاذها .

















