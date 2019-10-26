مدرب الجونة : الشخصية أهم من المهارة.. ولاعبو مصر يرون أنفسهم مظلومين

أكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أن السمات الشخصية للاعب أهم من المهارة التي يمتلكها.



وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "السمات الشخصية أهم من مهارة الكرة، في كثير من الأوقات من الممكن أن ترى لاعب مهاري لكنه غير جيد سلوكيا فيجعل الفريق بأكمله سيئًا".



وأكمل: "اللاعبين في مصر ترى أنفسها مظلومة دائمًا، وهذه مشكلة أنه يرى المدرب يتجاهله، لذلك يجب على المدرب أن يكون عادلا بين جميع اللاعبين".

