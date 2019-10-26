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رياضة

مدرب الجونة: لم نظهر بالشكل المطلوب فى الدوري المصري.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
رضا شحاته، المدرب
رضا شحاته، المدرب العام لنادي الجونة
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حسن العمدة
قال رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، إن فترة توقف الدوري بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب مفيدة للجونة لأن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب في بداية الموسم.

وأضاف شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرناج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين فترة راحة جيدة حتى يتم التقاط الأنفاس لفترة 7 أيام.

وكشف رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أنه بعد انتهاء فترة الراحة سيتم خوض مباريات ودية بهدف إقامة فترة إعداد جديدة، وتحقيق المزيد من التجانس بين اللاعبين لأن معظم اللاعبين قادمون من النادي الأهلي بخلاف العناصر القديمة ويجب إحداث التجانس بين اللاعبين.
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