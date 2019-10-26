رضا شحاتة يكشف سبب ابتعاد نجم الأهلى الصاعد عن مباريات الجونة

تحدث رضا شحاتة المدرب العام للفريق الجونة عن أسباب عدم مشاركة أحمد حمدي مع الفريق بشكل منتظم.



وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أول ما رجع أحمد حمدي للجونة مكنش جاهز بدنيًا".



وأضاف "لم نرى أن حمدي جاهز بالشكل المطلوب من الجانب البدني، الجزء الفني لا يوجد خلاف عليه تمامًا".



واختتم "أيضًا انضمام حمدي للفريق متأخرًا في آخر أيام القيد بجانب إصابته في العضلة الأمامية، كل ذلك أجل مشاركته بانتظام مع الفريق".