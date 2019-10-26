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فن

شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة الشامي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
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محمد بدران
شاركت سارة الشامي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سارة الشامي، بـ بدي باللون الابيض، ووضعت ميكب هادئ مع أحمر شفاه باللون الأحمر مما أضاف رونقًا لإطلالتها.

واختارت سارة الشامي مجموعة عصرية من الإكسسورات فارتدت قرطا  مميزا لإكمال إطلالتها، وكان شعرها البني متطاير بشكل جذاب، وعلقت "مرحبا بالخريف"

يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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HELLO FALL 🍂🍂

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شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة الشامي
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